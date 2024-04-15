نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقضيها بالطول والعرض.. مفاجأة مدوية عن نجم الزمالك قبل ساعات من مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تترقب جماهير وعاشقي كرة القدم المصرية، انطلاق القمة المرتقبة رقم 127 مساء اليوم الاثنين الموافق 15 أبريل الجاري، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتبدأ أحداث الكلاسيكو المصري في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

- صبحي يثير الجدل داخل الزمالك

وتحدث أحمد شوبير عن بعض الغيابات في تشكيل القلعة البيضاء وفي مقدمتهم محمد صبحي حارس مرمى الفريق.



وأكد أحمد شوبير:" يقال أيضا إن الحارس محمد صبحي، مستبعد بسبب الإصابة".

واختتم:" لكن وصل لي إن الحارس مقضيها بلغة الكرة، لأن عقده ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ومسألة رحيله باتت مسألة وقت، ومحمد عواد، هو حارس العرين الأبيض حتى نهاية الموسم الجاري".

