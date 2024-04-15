نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة 127.. من الأقوى؟ هجوم الأهلي أم الزمالك قبل ديربي مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صراع هجومي شرس سوف تشهده مباراة القمة بين الأهلي والزمالك الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2023 – 2024.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة غدًا الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويضم كلا الفريقين مجموعة مميزة من المهاجمين الذين يعولوا عليهم كثيرًا في الوصول لشباك المنافس في القمة 127 وتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط جديدة في مشواره ببطولة الدوري المصري.

أرقام هجوم الأهلي والزمالك قبل القمة 127

هجوم الأهلي

يعتمد الجهاز الفني لفريق الأهلي على 3 مهاجمين في مباراة القمة ضد الزمالك هم، الفلسطيني وسام أبو علي والذي تألق بشكل كبير خلال المباريات الأخيرة، بالإضافة إلى محمود كهربا والذي يعول عليه كولر أوقات كثيرة كورقة رابحة لحل الأزمة الدفاعية، أما ثالث المهاجمين هو الفرنسي أنتوني موديست.

ونجح مهاجمي الأهلي في المساهمة في 25 هدفًا خلال مباريات الموسم الحالي، حيث سجل لاعبو الأحمر 17 هدفًا في مختلف البطولات، بينما أرسل 8 تمريرات حاسمة.

هجوم الزمالك

على الجانب الآخر، يعول الجهاز الفني لفريق الزمالك على الثلاثي التونسي سيف الدين الجزيري، والبنيني سامسون أكينولا، وناصر منسي في قيادة هجوم الفريق الأحمر خلال مباراة القمة ضد الأهلي.

وجاءت أرقام الثلاثي الهجومي لفريق الزمالك مخيبة في الموسم الحالي، حيث سجل اللاعبين 6 أهداف ولم يصنع اللاعبين أي أهداف خلال مباريات الفريقين.

