نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خطة مفاجئة من جوميز تربك حسابات مارسيل كولر في القمة 127 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخطط البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك، لمفاجأة غريمه التقليدي النادي الأهلي في قمة اليوم والتي تنطلق في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين الموافق 15 أبريل الجاري.

وتأتي هذه المباراة ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز من الجولة العاشرة.

- جوميز يفاجئ الأهلي

وأكد شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير»، المذاع عبر «راديو أون سبورت أف أم»: "جوميز سيضغط على الأهلي من منطقة الـ18، وسيلعب بشكل هجومي من البداية، من أجل محاولة هز شباك المارد الأحمر مبكرا".

وتابع:" البرتغالي يعتبر لقاء اليوم فرصة لتعويض خسارة الكأس، بعد أن قدم الفارس الأبيض مباراة جيدة الشهر الماضي، وخسر في الدقائق الأخيرة".

وتشهد قمة اليوم غيابات بالجملة في صفوف الفريقين بسبب الإصابات وبعض الاستبعادات الفنية وابرزها حسين الشحات وإمام عاشور ومروان عطية والشناوي وديانج من الأهلي، وشيكابالا وصبحي وروقا ويوسف أوباما وزياد كمال من الزمالك.

