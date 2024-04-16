الرياضة

خبير تحكيمي يوضح مدى أحقية كريم نيدفيد في الطرد أمام الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق أن كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، كان يستحق الطرد في لقاء القمة، أمام الزمالك.

خبير تحكيمي يوضح مدى أحقية كريم نيدفيد في الطرد أمام الزمالك 

وقال في تصريحات عبر برنامج: "كورة كل يوم"، "إلغاء ضربة جزاء الزمالك أمام الأهلي في لقاء القمة قرار صحيح".

وتابع: "إبراهيم نور الدين أخذ قرار ضربة الجزاء من المساعد سامي هلهل وإلغائها صحيح".

وأكمل:"نيدفيد كان يستحق إنذار ثاني في الشوط الأول، وهدف الزمالك الثاني سليم ولا توجد إعاقة على سيف الجزيري".
 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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