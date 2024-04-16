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أحمد جودة - القاهرة - أكد ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق أن كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كان يستحق الطرد في لقاء القمة، أمام الزمالك.

خبير تحكيمي يوضح مدى أحقية كريم نيدفيد في الطرد أمام الزمالك

وقال في تصريحات عبر برنامج: "كورة كل يوم"، "إلغاء ضربة جزاء الزمالك أمام الأهلي في لقاء القمة قرار صحيح".

وتابع: "إبراهيم نور الدين أخذ قرار ضربة الجزاء من المساعد سامي هلهل وإلغائها صحيح".

وأكمل:"نيدفيد كان يستحق إنذار ثاني في الشوط الأول، وهدف الزمالك الثاني سليم ولا توجد إعاقة على سيف الجزيري".

