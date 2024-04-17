نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام يكشف كواليس استبعاد شيكابالا من مواجهة القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، كواليس استبعاد محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك، من مواجهة الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وأكد هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عند استبدال شيكابالا أمام مودرن فيوتشر في الشوط الثاني، وأبدى استيائه وهو ما لاحظه جوزيه جوميز المدير الفني، ولكن اللاعب غاب عن التدريبات عقب المباراة.

وتابع أمير هشام: "المدير الفني استفسر عن سبب غياب شيكابالا عن المران، وقيل له أن اللاعب تعرض لنزلة برد، ثم استمر غيابه عن التدريبات التالية حتى قبل يومين من مباراة القمة، والذي خاض فيه اللاعب التدريبات وظهر بشكل جيد".

واختتم: "جوزيه جوميز المدير الفني، بعد غياب اللاعب عن عدد من التدريبات، قرر استبعاد شيكابالا من مباراة القمة، وتدخل عبدالواحد السيد مدير الكرة واحتوى الموقف، واللاعب سوف يتواجد في المباراة المقبلة".