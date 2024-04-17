موعد مباراة بايرن ميونيخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني نظيره آرسنال الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين العملاق البافاري والجانرز على ملعب "الإمارات"، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2.

تنطلق صافرة البداية لمباراة بايرن ميونيخ ضد آرسنال اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا

سيتم نقل وإذاعة مباراة بايرن ميونيخ وآرسنال مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.