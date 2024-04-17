تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة العالمية لمتابعة مباراة ارسنال وبايرن ميونخ وذلك ضمن منافسات مباراة العودة في الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موعد مباراة آرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة ارسنال وبايرن ميونخ يوم الأربعاء 17 أبريل 2024 على ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ وذلك ضمن منافسات إياب الدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتُنقل مباراة بايرن ميونخ وآرسنال عبر شاشة قناة beIN sports 2 HD بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة وسيقوم خليل البلوشي بالتعليق على أحداث اللقاء.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام آرسنال

من المتوقع أن يخوض بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أولرايش

خط الدفاع: كيميتش - أوباميكانو - كيم - ألفونسو ديفيس

خط الوسط: جوريتسكا - ليمار - توماس مولر

خط الهجوم: جمال موسيالا - هاري كين - سيرج جنابري

تعادل آرسنال وبايرن ميونخ في مباراة الذهاب بهدفين لكل منهما على ملعب الإمارات في لندن معقل الجانرز في الأسبوع الماضي ويحتاج كل منهما إلى الفوز من أجل العبور إلى الدور نصف النهائي.

جاءت مواجهات بايرن ميونخ وآرسنال عبر تاريخ دوري أبطال أوروبا لتؤكد تفوق النادي البافاري خاصة في المنافسات الأخيرة وقد تقابل الفريقان في دوري أبطال أوروبا في 13 مباراة سواء في مرحلة المجموعات أو دور خروج المغلوب وكان التفوق من نصيب بايرن ميونخ، حيث فاز في 7 مباريات وفاز آرسنال في 3 مباريات وحسم التعادل في 3 مباريات.