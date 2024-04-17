نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا قبل موقعة الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني استعداداته لمواجهة نظيره فريق آرسنال الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وآرسنال

ومن المقرر أن تُقام مباراة بايرن ميونخ أمام نظيره فريق آرسنال مساء اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا.

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

والتقى فريق بايرن ميونخ مع نظيره فريق آرسنال الإنجليزي في 13 مباراة من قبل في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وحقق فريق بايرن ميونخ الفوز في 7 مباريات أمام نظيره فريق آرسنال، بينما حقق الجانرز الفوز في 3 مباريات وحضر التعادل في 3 مباريات أيضا.