نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حظوظ ريال مدريد في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد متابعي مسابقة دوري أبطال أوروبا لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي.

وحسم الفريقين مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب سنتياغو برنابيو معقل فريق ريال مدريد بالتعادل الايجابي بثلاث أهداف لمثلهم لتكون مباراة العودة غاية في الصعوبة.

حظوظ الفريقين

ويمتلك الفريقين كتيبة من النجوم تساعدهم على حسم التأهل، إلا أن مانشستر سيتي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد احتلال صدارة الدوري إضافة للاستفادة من عامل الأرض والجمهور كون المباراة على ملعب الاتحاد.

موعد المباراة

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمبارايات دوري أبطال أوروبا

تنقل المباراة وجميع مباريات المسابقة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.