نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل العين المتوقع أمام الهلال في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر هرنان كرسبو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي على تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة نظيره فريق الهلال السعودي اليوم الأربعاء الموافق 17 أبريل الحالي في لقاء هام بينهم بستاد هزاع بن زايد ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال والعين

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والعين مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل العين المتوقع أمام الهلال

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: اريك، كوامي أوتون، خالد الهاشمي، عبد الكريم تراوري.

خط الوسط: ماتياس بالاسيوس، بارك يونج وو، محمد البلوشي.

خط الهجوم: سانتوس، لابا كودجو، عمر اتزيلي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعين

تردد قناة bein sports afc

القمر: سهيل

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

