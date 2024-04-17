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رياض - احمد صلاح - يريد الكثيرون من محبي الساحرة المستديرة معرفة معلق مباراة الريال والسيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، قبل ساعات من المواجهة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد.

كانت مباراة الذهاب بين الفريقين شهدت إثارة على ملعب سانتياجو برنابيو وانتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، والفائز من مواجهة الليلة سيواجه الفائز من مباراة بايرن ميونخ وأرسنال في نصف النهائي وننشر لكم في هذا التقرير معلق مباراة الريال والسيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

معلق مباراة الريال والسيتي

وأعلنت قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية عن معلق مباراة الريال والسيتي في المواجهة الحاسمة التي تجمع بينهما في إطار لقاءات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023 2024 على ملعب الاتحاد، ويعلق على مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم عبر شاشة قناة beIN Sports 1 المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

موعد مباراة الريال والسيتي

وبعد الكشف عن معلق مباراة الريال والسيتي فمن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024 على ملعب الاتحاد، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: لونين.