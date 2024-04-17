نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الخطيب يفتح تحقيقا بسبب تمرد نجم الأهلي وحقيقة عودة سيد عبد الحفيظ وقرار عاجل بشأن مستحقات فيتوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاربعاء 17-4-2024 في السطور التالية:

صباح الكورة

وجاءت أبرز عناوين صباح الكورة وفق ما يلي:-

عاجل.. محمود الخطيب يفتح تحقيقا بسبب تمرد نجم الأهلي

قال الإعلامى محمد الليثى، أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أجرى إتصالًا هاتفيًا خلال الساعات الماضية بالكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالفريق من أجل الإستفسار منه عن موقف بيرسي تاو لاعب الفريق وسبب عدم مشاركته في المباريات الماضية وأخرها لقاء الزمالك في الدوري الذي خسره الأهلي 1-2.

وأضاف محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية: أكد خالد بيبو لرئيس الأهلي أن هناك أزمة بسيطة بين كولر وبيرسي تاو منذ عدة مباريات وتحديدًا منذ مباراة سيمبا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث طالب المدير الفني اللاعب بالتسخين للمشاركة بديلًا قبل أن يدفع كولر بلاعب أخر بدلًا من تاو الأمر الذي أغضب الأخير كثيرًا.

وتابع: منذ هذا الموقف والعلاقة متوترة للغاية بين كولر وبيرسي تاو بشكل تسبب في غياب اللاعب عن أخر مباريات للمارد الأحمر في الدوري حيث غاب عن المشاركة أمام أنبي وزد والزمالك.

وأضاف: رئيس الأهلي طلب من مدير الكرة إحتواء هذه الأزمة وإعادة العلاقات إلى مجاريها بين المدير الفني وتاو بشكل يُعيد اللاعب للمباريات خاصة وأن الفريق في مرحلة حاسمة من الموسم ولا بد من تضافر جميع الجهود وعدم خروج أي عنصر في المنظومة عن السرب.

قرار محمود الخطيب بشأن عودة سيد عبد الحفيظ مديرًا للكرة بالأهلي

اندلعت حملة جماهيرية لتتضامن مع عودة سيد عبد الحفيظ نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، لمنصبه السابق كمديرًا للكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في أعقاب خسارة المارد الأحمر القمة 127 أمام الزمالك بهدفين لهدف في الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

قرار الخطيب بشأن عودة سيد عبد الحفيظ

وعلم “دوت الخليج الرياضي” أن هناك محاولات من بعض المقربين من مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لعودة سيد عبد الحفيظ لمنصبه مرة أخرى رغم رحيله منذ عدة أشهر وتولي خالد بيبو هذا المنصب.

ولم يرحب الخطيب بهذه الخطوة في الوقت الحالي، خاصة مع ارتباطات الفريق الأحمر أفريقيًا بالإضافة للتركيز في بطولة الدوري المصري، التي ينتظر الأهلي فيها مباريات عديدة مؤجلة.

وأكد سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: "أثناء عملي واجهت العديد من الانتقادات ولكن يجب أن تتعلم كيف تواجه ذلك، ولا أجد سبب للحديث مؤخرا عن أن الفترة الحالية هي الأسوأ".

وتابع:" فريق حقق السوبر والكأس وبرونزية كأس العالم ووضعك حال كسب المؤجلات ستتصدر الدوري وتشارك في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن توجد بعض العلامات التي تنبأ بأخطاء مثل استقبال أهداف عديدة وفي الأوقات القاتلة".

وقررت إدارة النادي الأهلي صرف مكافأة لسيد عبد الحفيظ، الذي كان مديرًا للكرة بالنادي سابقًا، وتبلغ قيمة هذه المكافأة ما يعادل 3 أشهر من راتبه.

وجاءت المكافأة نتيجة للدور الفعّال الذي قام به عبد الحفيظ خلال تتويج الأهلي بكأس مصر على حساب الزمالك، من قبل.

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الشرط الجزائي لفيتوريا

كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأربعاء عن قرار جديد يتعلق بالشرط الجزائي الخاص بالبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب المصري ومساعديه.

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الشرط الجزائي لفيتوريا

البداية كانت مع وجود خطاب رسمي من محامي فيتوريا بشكوى إلى الفيفا تتضمن عدم حصوله على قيمة الشرط الجزائي بعد أن تم فسخ عقده من جانب اتحاد الكرة بعد فشله في تخطي عقبة الدور ثمن النهائي من كأس امم افريقيا.

بعدها قرر مجلس إدارة الجبلاية تحويل آخر دفعة مالية لمساعدي البرتغالي الاجانب وذلك قبل أيام في الطريق لحل الازمة نهائيًا.

في الوقت الذي لم تتضمن فيه تلك الدفعة التي وصلت قبل ساعات من بدء إجازة عيد الفطر أي اموال لفيتوريا بينما كانت للمساعدين الاجانب الذين كانوا معه في الجهاز الفني للفراعنة وكانت عبارة عن شهر لكل شخص من المساعدين الاربعة.

وبتلك الاموال يكون الجهاز المعاون لفيتوريا قد حصل على نصف قيمة الشرط الجزائي البالغ ثلاثة أشهر ويتبقى النصف الاخر فيما لم يستلم فيتوريا سوى نصف شهر فقط ويتبقى له راتب شهرين ونصف ما تبقى من الاتفاق المنصوص عليه بين الطرفين سيتم جدولتهم خلال الفترة القادمة.