نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خيانة لساديو ماني.. رونالدو يحرك النصر لضم نجمي البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل إدارة نادي النصر السعودي، العمل على مواصلة خطوة التعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل في الدوريات الأوروبية، على خطى التعاقدات الضخمة التي أبرمتها الإدارة في الموسم الماضي.

ونجحت إدارة النصر في ضم ايميريك لابورت وساديو ماني وبروزوفيتش وتيليس وأوتافيو وفوفانا.

- رونالدو يطالب النصر بالتعاقد مع ثنائي أوروبي

ونشرت شبكة "سبورتس كيدا" أن رونالدو قدم طلب إلى إدارة النصر، من أجل الصفقات الجديدة والتعاقد مع لويس دياز لاعب ليفربول، وبرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، في الميركاتو الصيفي.

ولم يقدم ماني مع الكرة السعودية، المستوى المعروف عنه حيث باتت إمكانية ضم دياز، ليكون بديلا للنجم السنغالي في الموسم القادم.

وتعاني كتيبة العالمي هذا الموسم بعد خسارة العديد من الألقاب وتوديع المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا، بجانب اقتراب منافسه التقليدي نادي الهلال من حصد لقب الدوري هذا العام.

