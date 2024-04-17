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أحمد جودة - القاهرة - تويتر 4K مشاهدة بث مباشر العين ضد الهلال السعودي.. شاهد البث المباشر Al-Hilal × AL AIN جودة عالية Twitter.. من خلال التعرف على موعد مباراة الهلال والعين اليوم، يمكننا أن نشير إلى واحدة من المباريات المميزة، والتي من المتوقع لها أن تحتوي على الكثير من مظاهر المتعة والإثارة، وذلك من خلال المجموعة الكبيرة من النجوم الموجودة في كلا الفريقين، لذلك سوف نتعرف من خلال بوابة دوت الخليج الإلكترونية على الموعد الخاص بمباراة العين والهلال السعودي في دوري أبطال آسيا، بث مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي، ويمكنكم متابعة تويتر 4K مشاهدة بث مباشر العين ضد الهلال السعودي.. شاهد البث المباشر Al-Hilal × AL AIN جودة عالية Twitter.

تويتر 4K مشاهدة بث مباشر العين ضد الهلال السعودي.. شاهد البث المباشر Al-Hilal × AL AIN جودة عالية Twitter

تويتر 4K مشاهدة بث مباشر العين ضد الهلال السعودي.. شاهد البث المباشر Al-Hilal × AL AIN جودة عالية Twitter.. من المقرر أن تقام تلك المباراة على استاد هزاع بن زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة، لذلك تستطيع مشاهدة المباراة إذا كنت من جماهير العين الإماراتي في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات، أما إذا كنت من جماهير الهلال، يمكنك مشاهدة المباراة في الساعة 7 مساءً بتوقيت السعودية، أما إذا كنت تريد الاستمتاع بالمباراة من مصر، يمكنك ذلك من خلال مشاهدتها في الساعة 6 مساءً.

بث مباشر العين والهلال

تويتر 4K مشاهدة بث مباشر العين ضد الهلال السعودي.. شاهد البث المباشر Al-Hilal × AL AIN جودة عالية Twitter.. ويمكنك مشاهدة تلك المباراة من خلال قنوات بين سبورت التي أعلنت البث الخاص بها، بالإضافة إلى قنوات أس أس سي السعودية التي أعلنت هي الأخرى البث، وفي حالة إذا كنت تريد المشاهدة من خلال البث المباشر، سوف تستطيع ذلك من خلال الاشتراك في تطبيق في أو دي.

تشكيل العين والهلال في مباراة اليوم

تويتر 4K مشاهدة بث مباشر العين ضد الهلال السعودي.. شاهد البث المباشر Al-Hilal × AL AIN جودة عالية Twitter.. ومن المؤكد أن كل من الفريقين سوف يقوم بالدفع بكل الأوراق الرابحة أثناء تلك المباراة، وذلك من أجل الرغبة في الذهاب إلى الدور القادم بعد كل من العبور الصعب من الدور السابق، خاصة لنادي العين الذي تمكن من تجاوز النصر السعودي.

تويتر 4K مشاهدة بث مباشر العين ضد الهلال السعودي.. شاهد البث المباشر Al-Hilal × AL AIN جودة عالية Twitter.. وإذا كنت من محبين كرة القدم، يمكننا أن نشير إلى أن تلك الرياضة تحتوي على العديد من البطولات القوية، والتي يأتي على رأسها دوري أبطال آسيا، والذي يضم عدد من النجوم المميزة، تلك النجوم التي تتمكن من تقديم عدد من المباريات القوية.

تشكيل الهلال السعودي

محمد العويس في حراسة المرمى

في الدفاع: سعود عبد الحميد، كوليبالي، علي آل بليهي، ياسر الشهراني.

في الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري.

الهجوم: ميشايل دي أوليفيرا، مالكوم، عبد الله الحمدان.

مقاعد البدلاء: "الربيعي، أو راسين، خليفة، تمبكتي، جحفلي، متعب، البريك، المالكي، كنو، سلمان، القحطاني، الشهري".

تشكيل العين أمام الهلال

خالد عيسى في حراسة المرمى.

الدفاع: خالد محمد الهاشمي، كوامي أوتون، بندر الأحبابي، إيريك دو مينيزيس.

في الوسط: نادر يحيى، بارك يونج، محمد عباس.

في الهجوم: كاكو، سفيان رحيمي، ماتياس بالاسيوس.

مقاعد البدلاء: "محمد بوسندة، سلطان المنذري، أحمد برمان، خالد البلوشي، خالد علي، منصور الشامسي، حازم عباس، سلطان الشامسي، فلاح وليد، محمد شاكر".