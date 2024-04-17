التعادل السلبي يسيطر على أحداث الشوط الأول بين طلائع الجيش والبنك الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت بين فريق طلائع الجيش ضد نظيره البنك الأهلي، في المباراة المقامة بينهما اليوم على ستاد القاهرة الدولي.

شوط سلبي بين طلائع الجيش والبنك الأهلي

وانتهت أحداث الشوط الأول دون أهداف، وذلك بإستحواذ وسيطرة من قبل فريق البنك الأهلي على أرضية الملعب ولكن لم يخالف اي من الفريقين الحظ وانتهت بالتعادل السلبي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل فريق البنك الأهلى المواجهة وهو في المركز الـ13 بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثاني عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة.