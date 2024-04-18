الرياضة

رد رسمي.. حقيقة طلب إبراهيم نور الدين المثير في مباراة الأهلي والزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه سيتم تكريم الحكم إبراهيم نور الدين عندما يعتزل.

محمد فاروق: سيتم تكريم إبراهيم نور الدين

وقال فاروق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تكريم إبراهيم نور الدين سنقيم له حفل وتهنئة من اتحاد الكرة عندما يقرر الاعتزال، لكن إدارته للقمة تقدير لأنه قادر بخبرته وقيمته أن يدير مباراة مثلها".

وتابع: "إبراهيم نور الدين لم يطلب أن يكون هناك فيلم تسجيلي له يذاع بين الشوطين، هل سيكون متفرغا لكي يتم إذاعة مباراة له؟".

وأتم: "تحدثت مع إبراهيم نور الدين قبل التوجه للمباراة بنصف ساعة، وتحدثت معه نفسيا بأن لديه خبرات وحكم كبير والجميع يثق فيه، والأشخاص التي تفهم بالتحكيم يعلمون أنه حكم كبير وجيد".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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