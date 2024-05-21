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أحمد جودة - القاهرة - قدم محمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة، التحذيرات والمعلومات الكافية لجماهير الترجي قبل انطلاقة مباراة فريقهم ضد النادي الأهلي الأهلي والتي تقام يوم السبت القادم.

سفير تونس بالقاهرة يحذر جماهير الترجي قبل مباراة الأهلي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت القادم الموافق 25 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.

وقد انتهت المواجهة التي أقيمت بين الفريقين في الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف.

وحذر محمد بن يوسف سفير تونس الجماهير عبر تصريحاته في مصر عبر إذاعة موزاييك إف إم: "طرق التشجيع وطبيعة الشعارات المرفوعة في الملاعب تختلف بين تونس ومصر".

واكمل: "لكل بلد عاداتها وتقاليدها، وما هو مسموح به في تونس غير مسموح به في مصر ويجب تفادي رفع الشعارات السياسية".

