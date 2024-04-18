"لا وجود للحظ".. تصريح تاريخي من بيب جوارديولا بعد الخسارة أمام ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - أشار بيب جوارديولا، المدرب الرئيسي لنادي مانشستر سيتي، إلى عدم وجود عنصر الحظ في كرة القدم بعد الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ودع الفريق البطولة بعد خسارته في ربع النهائي، حيث تأهل ريال مدريد بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

تصريح تاريخي من بيب جوارديولا بعد الخسارة أمام ريال مدريد

سُئل جوارديولا عما إذا كان فريقه يعاني من نقص الحظ، فأجاب قائلًا: "الحظ لا يلعب دورًا، كما قال كرويف"، وأوضح قائلًا: "لم نسجل أهدافًا، لقد بذلنا قصارى جهدنا ولكن لم نحقق النتيجة المطلوبة. الهزيمة بهذه الطريقة تؤلمني، نحن لم نكن في أفضل حالاتنا اليوم، وقد يكون الأمر كذلك غدًا. لا يمكنك الفوز في كل مباراة، لكننا قمنا بجهد كبير وقمنا بأداء جيد. ريال مدريد في نصف النهائي ونحن ليس كذلك".

وأكد أن الفريق أظهر شخصيته ضد ريال مدريد، وأشار إلى أنهم لم يفتقدوا سوى التسجيل. وحين سئل عما إذا كان هناك طريقة أخرى للفوز في تلك المباراة، قال: "لا أعرف، سنرى عندما نواجه مدريد مرة أخرى، يجب أن نظهر براعة في اللحظات الحاسمة".

وعندما سئل عما إذا كان هناك أي شيء يندم عليه أو يفضل فعله بطريقة مختلفة، أجاب: "أريد الفوز فقط، حان الوقت لتهنئة ريال مدريد، لا يوجد لدي ندم، لقد قدمنا أداء جيدًا في جميع الجوانب، ولكن للأسف لم نستطع الفوز".

وعندما سُئل عما إذا كانت مواجهات الفريقين هي الأفضل في أوروبا، أشار إلى أن الناس استمتعوا بها وأن جمهور ريال مدريد سعيد بالطبع أكثر من أي شخص آخر. وأضاف: "مدريد كان قادرًا على الصمود، لكننا لم نتمكن من كسر دفاعهم اليوم، علينا أن نقبل ذلك".

وفيما يتعلق بتعافي اللاعبين قبل المباراة المقبلة أمام تشيلسي، قال: "سنرى غدًا، يجب علينا الآن الاسترخاء والعودة غدًا، سنسافر إلى لندن يوم الجمعة، وبعدها سنرى كيف سيكون رد الفعل".

وختم بالقول: "الفوز سيجعل التعافي أسهل، ولكن هذه مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وعلينا أن نكون جاهزين".