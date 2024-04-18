عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن فشل انتقال سفيان رحيمي لـ الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أدلى الإعلامي أحمد شوبير بتفاصيل حول عدم نجاح انتقال النجم المغربي سفيان رحيمي، الذي يلعب حاليًا كجناح في نادي العين الإماراتي وسبق له اللعب في صفوف الرجاء المغربي، إلى صفوف النادي الأهلي.

مفاجأة مدوية بشأن فشل انتقال سفيان رحيمي لـ الأهلي

وفي الفترة التي تولى فيها المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قيادة الفريق الأحمر، كانت هناك محاولات لضم رحيمي لصفوف النادي، إلا أنها لم تكتمل.

أثناء برنامجه "مع شوبير" على أمواج "أون إسبورت إف أم"، كشف شوبير عن لقاء سابق جمعه بسفيان رحيمي حيث طُرحت عليه أسئلة حول عدم انضمامه للنادي الأهلي، وأكد رحيمي أنه كان يتمنى اللعب للفريق الأحمر.

وأوضح شوبير أن رغبة موسيماني كانت السبب الرئيسي وراء فشل اتمام الصفقة، حيث أكدت له مصادر داخلية في النادي، بما في ذلك أمير توفيق مدير التعاقدات، أن موسيماني أبدى تفضيله لضم اللاعب لويس ميكسوني بدلًا من رحيمي.

واختتم شوبير حديثه بتأكيده أن رحيمي كان قد قاد فريقه العين الإماراتي للفوز في مباراة الأربعاء الماضي على الهلال السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث سجل ثلاثية في هذا اللقاء.