عاجل...تحديد موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - نتائج مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بتأهل ريال مدريد على حساب مانشستر سيتي بركلات الترجيح إلى نصف النهائي ليضرب موعد مع بايرن ميونخ الألماني.

بينما يظهر تاريخ مواجهات الفريقين في البطولة بشكل عام (26 مواجهة)، ندية كبيرة بين عملاقي القارة العجوز، حيث يتفوق بطل إسبانيا ب12 انتصارا، مقابل 11 للبايرن، و3 تعادلات.



النادي الإسباني تأهل على حساب نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بثلاثة أهداف لكل فريق، ومن ثم التعادل 1-1 إيابًا، ليحسم الملكي ركلات الترجيح لصالحه 4-3.

بتأهل ريال مدريد يواجه بايرن ميونخ الذي عبر آرسنال بهدف نظيف إيابًا بعدما انتهت مواجهة الذهاب 2-2 في ملعب الإمارات.

المباراة الأولى ستجمع بين الفريقين بملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ، قبل أن يلتقيا مجددًا في الإياب باستاد سانتياجو بيرنابيو.

والفائز من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ، سيلاقي المتأهل من مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

مباراة الذهاب يوم الأربعاء 1 مايو على ملعب اليانز أرينا.



مباراة الإياب يوم 8 مايو على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وكانت المرة الأخيرة لنصف النهائي الأكثر تكرارا في تاريخ المواجهات الأوروبية بين الأندية، قبل 6 سنوات، وتحديدا في نسخة (2017-18)، حيث انتصر الريال ذهابا في عقر دار الفريق البافاري (1-2)، قبل أن يتعادل الفريقان في الإياب في مدريد (1-1).