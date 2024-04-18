نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يقترب من تجديد عقد علي معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحاول إدارة النادي الأهلي، حسم المفاوضات مع النجم التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للقلعة الحمراء، لتجديد عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة، والوصول إلى اتفاق مرضي لكلا الطرفين.

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وأكد عبد الحكيم أبو علم الناقد الرياضي عبر شاشة أون تايم سبورت:" الأهلي أجبر على التعاقد مع موديست بسبب ضيف الوقت، وكولر أثناء المفاوضات طلب التعاقد سنتين وليست سنة واحدة ولكن بشرط عدد المشاركات".

وتابع:" نسبة المشاركات ليست فقط التي تجدد له الموسم الثاني ولكن يوجد بند بتسجيل اللاعب 25 هدف واللاعب خارج الأهلي نهائيا".

وواصل:" الخطيب عقد جلسة مع معلول في أخر أيام شهر رمضان، ورئيس النادي يقدر بعض النجوم، ليتم الاجتماع في فرع الأهلي بالشيخ زايد، وتم الاتفاق على بقاء اللاعب".

وأختتم:" كتابة عقود معلول سوف تكون عقب مباراتي مازيمبي".