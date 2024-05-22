نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة صلاح ورد مرموش وسام والنني.. موقف المحترفين من استدعاء حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر موقف المحترفين من المشاركة في معسكر يونيو، استعدادًا لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتين ناريتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وبوركينا فاسو في القاهرة يوم 6 يونيو، بينما تلعب مواجهة غينيا بيساو خارج القاهرة يوم 10 يونيو.

موقف المحترفين من معسكر منتخب مصر في يونيو

تأكد منتخب مصر من جاهزية محمود حسن تريزيجيه لمعسكر يونيو، وذلك في الوقت الذي سيغيب فيه عمر مرموش بسبب إجراءه لعملية جراحية في إصبعه، حيث يحل بديلًا له.

قام حسام حسن بتقديم طلب للجهاز الطبي من أجل حسم موقف أحمد حجازي من معسكر يونيو، وذلك بعد إصابته منذ أسبوعين بالتواء في مفصل الركبة مع فريقه اتحاد جدة.

كما وضع حسام حسن، برنامج خاص لحمدي فتحي للحفاظ على لياقته بعدما أنهى مبارياته مع فريق الوكرة يوم 13 مايو الماضي، وسينتظم اللاعب في تدريبات الفراعنة مع بداية المعسكر.

تأكد وجود محمد صلاح في معسكر يونيو ولكنه لن ينضم في الأيام الأولى للمعسكر، كما أنه ليس هناك أي مشكلة في إنضمام مصطفى محمد ومحمد شريف، أحمد حسن كوكا.

هذا الثنائي خارج حسابات جسام حسن

وتتجه نية حسام حسن في استبعاد سام مرسي وايضًا محمد النني، حيث يرى العميد بأنه ليس في حاجة فنية لـ سام مرسي، إلى جانب ابتعاد النني عن المشاركة في المباريات خلال الآونة الأخيرة مع أرسنال.

