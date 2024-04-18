عاجل.."يويفا" يعاقب برشلونة بعد "سلوك عنصري" ضد باريس سان جيرمان

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أحمد جودة - القاهرة - فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) غرامة مالية وعقوبة مع وقف التنفيذ على برشلونة، بسبب "سلوك عنصري" لجمهوره ضد باريس سان جيرمان.

وأفاد موقع "ذا أتلتيك" بأن الغرامة المالية بلغت 25 ألف يورو، كما فرض "يويفا" عقوبة مع وقف التنفيذ، بحظر بيع النادي تذاكر خارج ملعبه خلال مباراة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد الأوروبي أقرّت الغرامة الخميس، بناءً على ثلاث تهم منفصلة تتعلّق بسلوك المشجعين خلال مباراة الذهاب في فرنسا: 25 ألف يورو بتهمة "سلوك عنصري"، و2000 يورو لإشغال ألعاب نارية و5000 يورو للتسبّب بأضرار.

وفاز برشلونة بمباراة الذهاب في باريس 3-2، لكنه خسر إيابًا 4-1 ليخرج من المسابقة في ربع النهائي.