نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيومي يقود تشكيلة الإسماعيلي أمام زد بالدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي تشكيل لاعبيه لمواجهة زد بعد قليل بالجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الممتاز.
تشكيل الإسماعيلي أمام نادي زد
التشكيل المختار جاء على النحو كالتالي:
في حراسة المرمى: أحمد عادل.
خط الدفاع: محمد دسوقي،محمد نصر،محمد عمار،محمد بيومي.
خط الوسط: عمر الساعي،هشام محمد،محمد مخلوف،عبد الرحمن مجدي،إيريك تراوري.
وفي الهجوم: نادر فرج.
وجاءت دكة البدلاء للنادي الإسماعيلي خلال مواجهة الليلة كالتالي:
محمد فوزي – عبد الكريم مصطفى – عماد حمدي – محمد زيدان – حمدي النقاز – محمد حسن – أحمد الشيخ – محمد عبد السميع – مروان حمدي.