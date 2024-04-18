نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيومي يقود تشكيلة الإسماعيلي أمام زد بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي تشكيل لاعبيه لمواجهة زد بعد قليل بالجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي أمام نادي زد

التشكيل المختار جاء على النحو كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد عادل.

خط الدفاع: محمد دسوقي،محمد نصر،محمد عمار،محمد بيومي.

خط الوسط: عمر الساعي،هشام محمد،محمد مخلوف،عبد الرحمن مجدي،إيريك تراوري.

وفي الهجوم: نادر فرج.

وجاءت دكة البدلاء للنادي الإسماعيلي خلال مواجهة الليلة كالتالي:

محمد فوزي – عبد الكريم مصطفى – عماد حمدي – محمد زيدان – حمدي النقاز – محمد حسن – أحمد الشيخ – محمد عبد السميع – مروان حمدي.

