نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتلقى موافقة على طلبه العاجل قبل مواجهة مازيمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافقت الجهات الأمنية على حضور 50 ألف مشجع لمباراة الأهلي أمام ضيفه مازيمبي الكونغولي المقرر لها 26 إبريل الجاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الجهات الأمنية توافق على حضور 50 ألف مشجع

وكان النادي الأهلي قد خاطب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي من أجل الحصول على الموافقة بالحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لمباريات الفريق بداية مواجهة مازيمبي الكونغولي.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 50 ألف مشجع لمباراة الفريق الأحمر أمام مازيمبي الكونغولي.

وينزل الأهلي ضيفا على مازيمبي الكونفولي بعد غدٍ السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.