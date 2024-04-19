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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة الموافق 19 من شهر إبريل الجاري، سواء في بطولة الدوري المصري الممتاز أو بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 19- 4- 2024 في جميع البطولات

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الرياض ضد الطائي، في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

النصر ضد الفيحاء، في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت ضد أوسبورج، الساعة الثامنة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

مباريات الدوري الإسباني اليوم

غرناطة ضد أتليتك بيلباو، الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.



مباريات الدوري الإيطالي

جينوي ضد لاتسيو، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

كالياري ضد يوفنتوس، التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

