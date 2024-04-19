نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة جنوى ولاتسيو في الدوري الايطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي جنوي، مواجهة قوية أمام نظيره فريق لاتسيو، مساء اليوم الجمعة الموافق 19 إبريل الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الحالي.

موعد مباراة لاتسيو ضد جنوي في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تنطلق أحداث صافرة مباراة جنوي ضد لاتسيو، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

حيث يحتل فريق لاتسيو المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد فريق جنوى في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ضد جيرونا في الدوري الإيطالي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم نقل مباراة لاتسيو ضد جيرونا عبر قناة AD SPORTS Premium 1HD.