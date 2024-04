نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرض ميسي يفتح أبوابه الأسبوع المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتح معرض "The Messi Experience: A Dream Come True" التفاعلي المخصص للأسطورة ليونيل ميسي، أبوابه في ميامي، الخميس المقبل، في قاعة مناسبات Hangar at Regatta Harbo.

معرض ميسي يفتح أبوابه الأسبوع المقبل

وكشف ميسي في بيان نشره المسئولون عن هذا المعرض "سعيد بالانضمام إلى هذا المشروع الذي يسمح للجماهير، باكتشاف مسيرتي داخل وخارج الملعب".

وأضاف نجم إنتر ميامي "على مدار مسيرتي دائما، كنت أبذل الجهد للتواصل مع المواطنين عبر عشقي لكرة القدم.. هذه التجربة تتيح فرصة فريدة لإحياء اللحظات الأكثر تميزا، والشعور بالعواطف التي شكلت مسيرتي".

ويتناول المعرض، المسيرة الرائعة للنجم الأرجنتيني منذ بداياته في روساريو حتى الفوز بلقب بمونديال قطر 2022 مع الأرجنتين، مع قضاء أفضل الأعوام في برشلونة.