نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدفي ماني أمام الفيحاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اليوم الجمعة شهدت الجولة 28 من الدوري السعودي لكرة القدم اثنتين من المواجهات المثيرة، حيث تقابل النصر والفيحاء، والرياض مع الطائي. في مباراة النصر والفيحاء، فاز النصر بنتيجة 3-1 في مباراة مليئة بالإثارة، حيث تمكن الفريق العالمي من التعافي بعد أن كان متأخرًا بهدف.

سجّل ساديو ماني هدفين للنصر في الدقيقتين 76 و82 من عمر المباراة، ليقود فريقه للفوز. أما في مباراة الرياض والطائي، فانتهت بتعادل الفريقين 1-1 في مواجهة مثيرة.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

1- كريستيانو رونالدو "النصر"، 29 هدفًا.

2- ألكسندر ميتروفيتش "الهلال"، 22 هدفًا.

3- عبد الرزاق حمد الله "الاتحاد"، 18 هدفًا.

4- أنديرسون تاليسكا "النصر"، 16 هدفًا.

5- جورج نكودو "ضمك"، 15 هدفًا.

6- فراس البريكان "الأهلي"، فاشيون ساكالا "الفيحاء"، 14 هدفًا.

7- سالم الدوسري ومالكوم "الهلال"، 13 هدفًا.

8- بيرنارد مينساه "الطائي"، إيجالو "الوحدة"، ساديو ماني "النصر" 12 هدفًا.