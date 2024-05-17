شكوك حول غياب نجم إنجلترا في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تحوم الشكوك حول مشاركة الظهير الدولي لوك شو مع منتخب إنجلترا في كأس أوروبا لكرة القدم التي تستضيفها ألمانيا في يونيو المقبل بسبب الإصابة، وفقًا لما قاله مدربه في مانشستر يونايتد الهولندي إريك تن هاج الخميس.

شكوك حول مشاركة شو مع إنجلترا في يورو 2024

لم يلعب شو البالغ 28 عامًا سوى 15 مباراة ضمن جميع المسابقات هذا الموسم بسبب الإصابة، فكان ظهوره الأخير أمام لوتون تاون في 18 فبراير.

وكان من المتوقّع أن يعود مدافع "الشياطين الحمر" بداية مايو بعد إصابةٍ عضلية، لكن من المرجّح الآن أن يغيب عن مواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس إنجلترا في 25 الشهر الحالي.

وسيُعلن جاريث ساوثجايت مدرب المنتخب الإنجليزي قائمة اللاعبين المستدعيين إلى كأس أوروبا بعد النهائي الذي يستضيفه ملعب ويمبلي، ما يعني أن شو يواجه سباقًا مع الزمن للتعافي والحصول على مكانٍ في القائمة.