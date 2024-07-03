نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل فاركو الرسمي أمام الزمالك في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد خطاب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، عن التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة الزمالك، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الأربعاء، على ستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل فاركو الرسمي أمام الزمالك في الدوري المصري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا - جابر كامل - ياسين السيد - أحمد عوض.

خط الوسط: محمود جهاد - محمود عماد - محمد عز

خط الهجوم: شكري نجيب - سيف تيري - عمرو ناصر

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمد نديم - رامي صبري - أحمد جمال - أحمد البحراوي - عزمي غوما - عمرو جمال - محمد بانجورا - مصطفى حمادة - وليد مصطفى.

-تشكيل الزمالك أمام فاركو في اللقاء

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من:



محمد عواد وأحمد مجدي ومحمد السيد وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وإبراهيما نداي وعمار ياسر.