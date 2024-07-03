نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن سبورت يفوز على بلدية المحلة ويقفز للمربع الذهبي بالدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث المباراة التي جمعت فريق مودرن سبورت مع نظيره بلدية المحلة بهدف للأول دون رد للثاني، ضمن منافسات الجولة ال29 من الدوري المصري الممتاز.

وانطلقت المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة مساءً فريق مودرن سبورت نظيره فريق بلدية المحلة على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الاسبوع الـ 29 من دوري نايل.

أحداث المباراة بين مودرن سبورت ضد بلدية المحلة

دخل فريق مودرن سبورت المباراة بحماس شديد من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية من أجل القفز للمربع الذهبي.

وبعد محاولات عديدة استمرت لمدة "85 "دقيقة حتى تم إحراز هدف الفوز لفريق مودرن سبورت في شباك بلدية المحلة عن طريق لاعبه أرنولد ايبا.

وبهذه النتيجة يكون فريق مودرن سبورت قد قفز للمركز الرابع في ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 44 نقطة، وفي المقابل تواجد فريق بلدية المحلة المركز الـ 16 برصيد 23 نقطة.