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أحمد جودة - القاهرة - عاد إيمريك لابورت ولامين يامال ونيكو ويليامز وفابيان رويز إلى التدريبات الجماعية خلال مران المنتخب الإسباني، اليوم الأربعاء، قبل يومين من مواجهة ربع النهائي أمام ألمانيا، حيث تمكن المدرب لويس دي لا فوينتي من تحضير تفاصيل اللقاء مع لاعبيه البالغ عددهم 26.

وتدربت إسبانيا بجميع لاعبيها الدوليين معًا لأول مرة منذ فوزها الكبير في ثمن النهائي على جورجيا، وهي اللحظة التي استغلها لويس دي لا فوينتي لنقل جميع المفاتيح التكتيكية للمواجهة ضد ألمانيا في جلسة تدريبية خفيفة من الناحية البدنية.

"يورو 2024".. عودة لابورت ويامال ونيكو وفابيان إلى تدريبات إسبانيا





وكان الشاغل الوحيد من الناحية البدنية داخل المعسكر هو حالة إيمريك لابورت، الذي غاب عن افتتاح بطولة "يورو 2024" بسبب مشكلة عضلية، وبعد أن لعب أساسيًا في المباريات الـ3 التالية، كان يعاني من بعض الإرهاق بعد ثمن النهائي.



ووفقًا لما ذكرته مصادر من الاتحاد الإسباني، فقد أكمل المدافع التدريبات بشكل طبيعي مع بقية زملائه بعد أن ركض لمدة 5 دقائق فقط على العشب بمفرده الثلاثاء.

وفي حالات اللاعبين الذين يبذلون جهودًا كبيرًا في المباريات السابقة مثل لامين يامال ونيكو ويليامز، فقد احتاجوا إلى المزيد من الراحة أكثر من بقية اللاعبين الأساسيين، وعادوا إلى المجموعة، اليوم الأربعاء، للتدرب بشكل طبيعي.



وبالمثل، فقد احتاج فابيان رويز إلى المزيد من العلاج الطبيعي بعد الإرهاق البدني الكبير الذي تعرض له أمام جورجيا.



وكل شيء يشير إلى استمرار نفس التشكيلة الأساسية أمام ألمانيا، على الرغم من أنه بناء على حالة لابورت قد تكون هناك خيارات لناتشو فيرنانديز وكذلك داني أولمو في مركز بيدري.



ومن المنتظر أن ينهي المنتخب الإسباني تحضيرات ثمن النهائي في معسكره الأساسي في دوناوشينغن، بجلسة تدريبية أخيرة عشية المباراة.