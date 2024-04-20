نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوسف حمدي: الزمالك يقترب من التتويج بالكونفدرالية.. وغياب هذا الثلاثي سيؤثر على الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد يوسف حمدي، نجم الزمالك السابق، أن مباراة دريمز الغاني ستكون مختلفة عن المباريات السابقة، مشددا على أهمية الفوز في لقاء الذهاب بـ نصف نهائي الكونفدرالية.

يوسف حمدي: الزمالك يقترب من التتويج بالكونفدرالية

وقال حمدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "مجلس الزمالك والجماهير يضعان أمل كبير على اللاعبين والجهاز الفني من أجل الفوز بلقب الكونفدرالية هذا الموسم والبطولة قريبة من القلعة البيضاء".

وأضاف: "الزمالك يُعاني من عدة غيابات مؤثرة للغاية خاصة وأن ناصر ماهر وعبد الله السعيد لن يكونا متواجدان في إفريقيا إلى جانب غياب أحمد فتوح للإصابة".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.