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أحمد جودة - القاهرة - أكد فيل فودين، نجم مانشستر سيتي، أنه استفاد كثيرًا في مرحلة صغره من دروس وملاحظات صانع الألعاب السابق للفريق، دافيد سيلفا.

فودين يكشف أسباب ارتداء الرقم 47 مع مانشستر سيتي

انتقل اللاعب الإنجليزي إلى صفوف الفريق الأول في مانشستر سيتي وهو يتلقى الإرشادات من سيلفا، الذي كان ركيزة أساسية في تشكيلة الفريق تحت إدارة المدرب بيب جوارديولا.

وفي مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل"، أشاد فودين بسيلفا قائلًا: "كنت منبهرًا بسحر دافيد سيلفا.. إنه لاعب استثنائي".

وأكد فودين أنه حظي بدعم كبير من قبل اللاعبين الأكثر خبرة في الفريق، بما في ذلك القائد فينسانت كومباني، وقال: "كانت تلك لحظة مخيفة عندما تم نقلي إلى غرفة تبديل الملابس للفريق الأول، لكن فيني (كومباني) كان داعمًا جدًا... كنت خجولًا ولكنه جعل الأمور تسير بسلاسة".

وكشف فودين عن سبب اختياره للرقم 47، حتى بعد توافر الرقم 10 بعد رحيل سيرجيو أجويرو في عام 2021، مشيرًا إلى أنها ترتبط بذكريات شخصية مهمة بالنسبة له.

وأوضح: "الرقم 47 كان عمر جدي عندما فارق الحياة... كنت صغيرًا عندما فقدناه، وكانت هناك لحظات معه كانت لا تُنسى".

وتابع: "راجعت الأمر مع والدي وسألته إذا كان يعتقد أنه سيكون فكرة جيدة أن أرتدي هذا الرقم، وكان يعتقد أنها ستكون خطوة رائعة... ومنذ ذلك الحين، أحببت هذا الرقم".

وأضاف: "قمت حتى بوشم الرقم على رقبتي، وأشعر أنه سيبقى معي إلى الأبد... إنه شرف لي أن أترك بصمتي بهذا الرقم".

وختم قائلًا: "الرقم 47 غير مألوف وربما لا يختاره أي لاعب آخر، ولكن آمل أن يتذكره الجميع بعد انتهاء مسيرتي كلاعب في مانشستر سيتي".