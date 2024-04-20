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أحمد جودة - القاهرة - لام ماسيمليانو أليجري، مدرب فريق يوفنتوس، أعرب عن عدم رضاه عن أداء لاعبيه في مباراة التعادل (2-2) أمام كالياري في الدوري الإيطالي، مشيرًا إلى عدم فهمهم لكيفية التعامل مع الخصوم في هذا النوع من المواجهات.

اليجري يفتح النار على لاعبي يوفنتوس

وأشار أليجري في تصريحاته بعد المباراة إلى أن الفريق أخفق في التعامل مع هجمات كالياري بشكل صحيح، حيث سمح بعدد كبير من الهجمات المرتدة، وأخطاء تمرير فنية أثرت على أداء الفريق.

وأوضح المدرب أن المباريات ضد الفرق العدوانية مثل كالياري تتطلب القوة والتركيز، وأن فريقه لم يفهم هذا الجانب بشكل كافٍ، مما أدى إلى السماح بالعديد من الفرص للخصوم.

وعبر أليجري عن رضاه عن ردة فعل اللاعبين في الشوط الثاني من المباراة، إلا أنه أكد أنه يجب على الفريق تحسين أداءه في الأشواط الأولى من المباريات، مشيرًا إلى أهمية النضج في التعامل مع الظروف الصعبة.

واعترف المدرب بصعوبة اللعب في معقل كالياري وطبيعة الملعب البطيء، مشيرًا إلى أن فريقه لم يكن على دراية كافية بالتحديات التي تواجههم في هذا الملعب.

وختم أليجري تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التجربة يجب أن تكون درسًا للاعبيه الشبان، مشيرًا إلى ضرورة التعلم من الأخطاء وتحسين الأداء في المباريات القادمة.