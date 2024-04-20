نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 20- 4- 2024 في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة السعودية بكل مكان عن توقيت مواجهات أنديتهم المفضلة ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم السبت 20- 4- 2024 في دوري روشن السعودي بمشاركة الاتحاد وضمك والاتفاق.

موعد مباريات اليوم

الاتحاد ضد الحزم 8:00.

الاتفاق ضد الوحدة 8:00.

الأخدود ضد ضمك 5:00.

ترتيب الاتحاد والحزم

ويحتل العميد المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 47 نقطة بعد تحقيق 14 فوز و5 تعادلات وخسر 8 بينما يأتي نظيره الحزم في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 16 نقطة حيث فاز خلال مباراتين وتعادل بعشرة وهزم بخمسة عشر اخرين.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تردد قناة ssc sports hd 1

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.