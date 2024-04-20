نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة الأهلي ضد مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت للتو مباراة الأهلي المصري وتي بي مازيمبي الكونغولي في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف. جرت المواجهة على أرض ملعب استاد تي بي مازيمبي، ضمن جولة الذهاب من المرحلة نصف النهائي للبطولة.

سبق للأهلي التأهل إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على فريق سيمبا التنزاني في دور الربع النهائي بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تعرض لاعبا الوسط في صفوف الأهلي، أحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق، لإصابات خلال المباراة الأخيرة، مما استدعى استبدالهما خلال اللقاء، من المقرر أن يخضع الثنائي لفحوصات طبية لتحديد مدة غيابهما عن المباريات القادمة وإمكانية مشاركتهما فيها.

من جهة أخرى، نجح تي بي مازيمبي في التأهل إلى دور نصف النهائي على حساب بترو أتلتيكو الأنجولي بعد فوزه بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تجرى مباراة الإياب بين الفريقين مساء يوم الجمعة المقبل، السادس والعشرين من شهر أبريل، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يطمح الأهلي في تحقيق الفوز في مباراة الإياب للتأهل إلى المباراة النهائية، حيث سيواجه الفائز من مواجهة الترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.