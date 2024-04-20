تشكيل الزمالك ضد دريمز الغاني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - استقر جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة دريمز الغاني، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024.

موعد مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني

يلتقى الفريق الأبيض مع ضيفه دريمز، مساء، غدًا، الأحد الموافق 21 أبريل 2024 على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، وتنطلق المباراة في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والسابعة بتوقيت قطر ومكة المكرمة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام دريمز

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، مصطفى الزناري

خط الوسط: أحمد حمدي، نبيل دونجا، محمد شحاتة

خط الهجوم: موتيابا، سيف الجزيري، شيكابالا (مصطفى شلبي)

وتنقل مباراة الزمالك ودريمز الغاني، على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.