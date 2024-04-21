نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا شحاته: كولر استعاد صوابه أمام مازيمبي الكونغولي وعبدالقادر مكسب والأهلي لا يخشى أي منافس وهو بابا الشغلانة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا شحاته نجم النادي الأهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، أجاد في مواجهة مازيمبي الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.

تصريحات قوية من رضا شحاته بعد تعادل الأهلي أمام مازيمبي

وتابع شحاته خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كولر خاض مباراة مازيمبي الكونغولي، بالتشكيل الصحيح وقام بتصحيح أخطاء المباراة الماضية ولعب بالأنسب، وبالتالي كانت النتيجة جاءت كما أراد".

وأضاف رضا شحاته: "الأمور مختلفة في مباراة مازيمبي الكونغولي عن مواجهة الزمالك، والفريق استعاد الروح بشكل كبير، ومصطفى شوبير حارس مميز طمأن الجميع على حراسة الفريق، وكان له دور كبير في النتيجة".

واستطرد: "على كولر أن يقلل الإجازات داخل الفريق خاصةً مع زيادتها هذا الموسم، والأفضل أن يتم السير بنفس سياسة الموسم الماضي، وأعتقد أن المدير الفني استوعب الدرس".

وقال شحاته: "عودة احمد عبدالقادر مكسب كبير للفريق، والمدير الفني بدأ في الاستفادة منه، وحال وجود أي مشاكل لا بد من الاستفادة من اللاعب فنيًا وتغريمه ماليًا، حتى لا تكون خسارة للفريق واللاعب هو المستفيد".

واختتم: "لا أخشى مواجهة صن داونز أو الترجي التونسي في النهائي حال التأهل، خاصةً أنني الأهلي وأنا بابا الشغلانة، والمنافسين هم من يخشوا مواجهتي".