موعد مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد نظيره شيفيلد يونايتد مساء اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 على ملعب "أولد ترافورد" في لقاء مؤجل بينهما من الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنطلق أحداث مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 50 نقطة، بعد الفوز في 15 مباراة والتعادل في 5 لقاءات وخسارة 12 مواجهة.

فيما يتذيل فريق شيفيلد يونايتد الترتيب برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في 7 لقاءات وخسارة 23 مواجهة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.