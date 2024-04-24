نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رئيس إنبي يكشف كواليس أزمته مع الأهلي بسبب الدماطي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، مفاجأة من العيار الثقيل حول كواليس أزمته مع مسؤولي النادي الأهلي، على إثر المواجهة الأخيرة التي جمعت بين الطرفين خلال منافسات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز.

الشريعي يتحدث عن أزمة مباراة الأهلي

وأكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي في تصريحات مع مهيب عبد الهادي عبر شاشة قناة إم بي سي مصر: "ماحدث لا يرتقي أن يصل إلى كلمة أزمة".

وتابع: "تربطني بإدارة الأهلي علاقات قوية وجيدة وما حدث كان خلال مواجهة الأهلي وإنبي الأخيرة التي انتهت بالتعادل بين الفريقين".

وواصل: "بما إني كنت الفريق الضيف على ملعب الأهلي من المعروف أن يتم مصافحتنا بعد انتهاء المباراة وهذا ما لم يحدث لأول مرة من إدارة الأحمر".

واختتم: "النتيجة صدمت مسؤولي الأهلي، ليقرر محمد الدماطي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، مغادرة المقصورة الرئيسية دون التحدث أو النظر لنا عقب نهاية المباراة".