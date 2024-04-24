نتائج مباريات الأدوار من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباريات الربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للرجال والسيدات منافسات قوية من قبل اللاعبين استعدادًا للتأهل للنصف النهائي.

استطاع اللاعبان المصريان على فرج المصنف الأول عالميا وطارق مؤمن المصنف الثامن عالميًا التأهل إلى الدور النصف نهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للرجال والنساء.

وفي السيدات فازت كل من اللاعبة نور الشربيني المصنفة الاولي عالميًا من مصر واللاعبة تيني جليس المصنفه التاسعه عالميًا من بلجيكا وحجزا أماكنهم للدور النصف النهائي.

نتائج مباريات الربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للرجال:

تفوق اللاعب المصري على فرج المصنف الأول عالميا على نظيره الإنجليزي محمد الشوربجي المصنف السابع عالميا بثلاثة أشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-9/ 11-6/ 11-6.

كما فاز اللاعب طارق مؤمن المصنف الثامن عالميًا من مصر علي اللاعب ديجو الياس المصنف الثالث عالميًا من بيرو بثلاث اشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-6/ 11-4/ 11-5.

نتائج مباريات الربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للسيدات:

فازت اللاعبة البلجيكية تيني جليس المصنفة التاسعه عالميًا علي اللاعبة المصرية سلمي هاني المصنفة الثانية عشر عالميًا بعد مباراة قوية بثلاث اشوط مقابل شوطين وجاءت نتيجه الاشواط كالأتي: 11-8 /11-0 /7-11 / 10-12 / 11-5

كما فازت اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولي عالميًا علي اللاعبة روان العربي المصنفة العاشره عالميًا من مصر بثلاث اشواط وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي:11-7 /11-6 /11-7.