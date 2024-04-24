نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24- 4- 2024 في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام اليوم الأربعاء 24 أبريل، بعض المباريات في الدوري الفرنسي، حيث يتصدر فريق باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة.

واقترب فريق باريس سان جيرمان من حسم لقب الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي، حيث يتصدر بفارق 11 نقطة عن فريق موناكو صاحب المركز الثاني.

مباريات اليوم الأربعاء في الدوري الفرنسي

- لوريان 7:00 باريس سان جيرمان

- موناكو 9:00 ليل

- مارسيليا 9:00 نيس

يذكر أن فريق باريس سان جيرمان قد حقق لقب الدوري الفرنسي في النسخة الماضية، وبفارق نقطة واحدة فقط عن فريق لانس صاحب المركز الثاني.