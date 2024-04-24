نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يكون الشوط الأخير؟.. الأهلي يفاجئ علي معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخوض لجنة التعاقدات داخل النادي الأهلي، شوطا مثيرا من المفاوضات لتجديد عقد النجم التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم في الفترة الحالية.

وينتهي عقد الدولي التونسي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، في ظل وجود بعض العروض الخليجية للحصول على خدمات اللاعب.

- تطورات تجديد معلول

وأكد مهيب عبد الهادي عبر شاشة ام بي سي مصر:" الأهلي حسم موقفه النهائي وتمسك بعرضه وهو التجديد موسم واحد مقابل مليون 200 الف دولار، وهو يجد كل ثقة ودعم من الإدارة".

وتابع: "عقد معلول لن يزيد وسيكون مثل ما يتقاضاه حتى الموسم الحالي مع القلعة الحمراء".

واختتم:" المفاوضات مازالت جارية بين الطرفين للوصول إلى اتفاق".