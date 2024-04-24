نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الحسم بين الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة والمعلق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استعداداته لمواجهة نظيره فريق مازيمبي الكونغولي مساء يوم الجمعة القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام نظيره فريق مازيمبي الكونغولي على ستاد القاهرة، مساء يوم الجمعة القادم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وكان التعادل السلبي بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ونظيره نادي مازيمبي حسم مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنقل أحداث مباراة النادي الأهلي أمام نظيره فريق مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وسوف يقوم المعلق المصري علي محمد علي بمهمة التعليق على مباراة النادي الأهلي أمام نظيره فريق مازيمبي يوم الجمعة القادم.