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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن أسباب عودة برشلونة إلى التفكير في بيع لاعب وسطه الهولندي فرينكي دي يونج.

هل يبيع برشلونة الدينامو؟

كان برشلونة قد حاول بيع دي يونج في الصيف قبل الماضي، وتلقى عرضًا كبيرًا من مانشستر يونايتد، لكنه رفض الرحيل وأصر على البقاء في كامب نو، حيث قدم موسمًا رائعًا ليصبح أحد اللاعبين الأساسيين في الفريق.

ومع ذلك، بدأ برشلونة التفكير مرة أخرى في بيع دي يونج بعد نهاية الموسم الحالي، وحدد سعر 70 مليون يورو للموافقة على رحيله.

وفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، يواجه برشلونة قيودًا مالية قد تمنعه من التنافس مع الأندية الكبرى في أوروبا خلال فترة الانتقالات الصيفية، ويحتاج الفريق إلى لاعب وسط لسد فراغ رحيل سيرجيو بوسكيتس، بالإضافة إلى جناح أيسر.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يحتاج إلى موارد مالية لدخول السوق، ولهذا السبب قد يُطلب من دي يونج الرحيل. القاعدة المالية الجديدة لبرشلونة هي تطبيق مبدأ 1-1، بمعنى أن كل يورو يتم جمعه من بيع اللاعبين يمكن استخدامه في التعاقدات الجديدة.

وترى الإدارة الرياضية أن بيع دي يونج قد يساعد في تمويل التعاقدات التي يحتاجها الفريق، خصوصًا أن هناك اهتمامًا من أندية كبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز وباريس سان جيرمان بخدماته.

ومع ذلك، يبدو أن دي يونج لا يرغب في الرحيل، مما يعني أن برشلونة سيحتاج إلى إقناعه، وهذا قد يكون تحديًا كبيرًا للفريق في الفترة المقبلة.