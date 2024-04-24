"ليس مثل رونالدو".. ما هو رقم كيليان مبابي على قميص ريال مدريد؟

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني، من حسم صفقة الموسم الخاصة بالفرنسي كيليان مبابي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان نجم الديوك الفرنسية قد أعلن في فترة سابقة عدم تجديد عقده لمدة جديدة داخل قلعة حديقة الأمراء.

- رقم مبابي في ريال مدريد

وارتبط اسم كيليان مبابي في المواسم الأخيرة، بالانتقال إلى صفوف العملاق المدريدي نهاية الموسم الجاري، بعد أشواط مثيرة من المفاوضات.

ونشرت صحيفة آس الإسبانية، أن مبابي وافق على أن ارتداء الرقم "9"، في كتيبة المدير الفني البرازيلي كارلو أنشيلوتي.

وتابعت الصحيفة، مبابي يؤكد لبعض مقربينه بأنه معجب بفكرة اللعب داخل البرنابيو وهو يعتقد ذلك، سيساعده ذلك على تحسين معدلاته التهديفية ويجعله أقرب إلى الكرة الذهبية.

