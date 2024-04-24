نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يفوز على الطيران بهدفين نظيفين استعدادًا لمباراة الداخلية بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق الطيران بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة، ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة العشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الداخلية والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.



انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، وفي الشوط الثاني ينجح أمادو با في احراز الهدف الأول للمصري في الدقيقة العشرين، فيما أضاف البديل الناشئ أحمد أبو الفتح شرف - لاعب فريق الشباب تحت 18 عامًا - الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والثلاثين لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين نظيفين.

استغل علي ماهر المباراة في الدفع بأكبر عدد من لاعبيه وخاصة مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في مباريات الفريق الأخيرة وأيضًا الجزائري العائد بعد غياب عبد الرحيم دغموم وكذلك الثلاثي الناشئ أحمد فؤاد وعبد الوهاب نادر وأحمد أبو الفتح شرف وذلك بهدف الاطمئنان على جاهزيتهم الفنية وإعدادهم للمباريات المقبلة في الدوري.

مثل المصري في الشوط الأول: عصام ثروت لحراسة المرمى، محمد طارق، محمد دبش، حسين السيد، حسن علي لخط الظهر، يتقدمهم الثنائي ايزي ايميكا وأمادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فيما لعب الثلاثي ليستويل أمانكونا، حسين فيصل، عبد الرحيم دغموم كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

وشهد الشوط الثاني الدفع تباعًا بالثلاثي الناشئ أحمد فؤاد وأحمد أبو الفتح شرف وعبد الوهاب نادر بدلًا من ليستويل أمانكونا وفخر الدين بن يوسف وأمادو با.