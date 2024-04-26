نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 26- 4- 2024 في جميع البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، العديد من المباريات النارية اليوم الجمعة 24 أبريل، وذلك على الصعيد الافريقي والاوروبي والاسيوي بكل البطولات.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة

وتعد أبرز المباريات هى في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأيضا ريال مدريد في الدوري الإسباني، والهلال السعودي في الدوري السعودي للمحترفين.

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

صن داونز 9:00 الترجي

الأهلي 10:00 مازيمبي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد 10:00 ريال مدريد

الدوري السعودي للمحترفين

الهلال 6:00 الفتح

الاتحاد 9:00 الشباب